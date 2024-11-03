В одном из сёл Башкирии установили карантин по бешенству животных.

На территории села Кусимовской рудник сельского поселения Ташбулатовский сельсовет Абзелиловского района установили карантин по бешенству животных. Соответствующий указ Главы Башкортостана опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно тексту документа, с 29 октября 2024 года в эпизоотическом очаге и неблагополучном пункте установлены ограничительные мероприятия (карантин) до принятия решения об их отмене в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Эпизоотическим очагом определен участок на улице Набережной.
В эпизоотическом очаге запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение его посторонними лицами, кроме специалистов госветслужбы и людей, проживающих или временно пребывающих на данной территории. Запрещены также ввоз и вывоз животных, за исключением вакцинированных, снятие шкур с трупов восприимчивых животных.
На остальной территории, попавшей под ограничения, запрещаются проведение ярмарок, выставок и иных мероприятий, связанных со скоплением и перемещением животных, вывоз животных, за исключением вывоза вакцинированных животных на убой.