Таллахасси
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В одном из сёл Башкирии установили карантин по бешенству животных

В одном из сёл Башкирии установили карантин по бешенству животных.

Источник: Башинформ

На территории села Кусимовской рудник сельского поселения Ташбулатовский сельсовет Абзелиловского района установили карантин по бешенству животных. Соответствующий указ Главы Башкортостана опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, с 29 октября 2024 года в эпизоотическом очаге и неблагополучном пункте установлены ограничительные мероприятия (карантин) до принятия решения об их отмене в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Эпизоотическим очагом определен участок на улице Набережной.

В эпизоотическом очаге запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение его посторонними лицами, кроме специалистов госветслужбы и людей, проживающих или временно пребывающих на данной территории. Запрещены также ввоз и вывоз животных, за исключением вакцинированных, снятие шкур с трупов восприимчивых животных.

На остальной территории, попавшей под ограничения, запрещаются проведение ярмарок, выставок и иных мероприятий, связанных со скоплением и перемещением животных, вывоз животных, за исключением вывоза вакцинированных животных на убой.