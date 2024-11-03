Детский сад № 26 отремонтировали в Черемхово

Детский сад № 26 капитально отремонтировали в Черемхово. Свои двери для детей он открыл 2 ноября. Стоит отметить, что в учреждении ни разу за 66 лет со дня постройки не проходил капремонт. Только частичное обновление. Об этом в своем тг-канале сообщил Вадим Семенов, мэр Черемхово.