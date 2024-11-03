Детский сад № 26 отремонтировали в Черемхово

Детский сад № 26 капитально отремонтировали в Черемхово. Свои двери для детей он открыл 2 ноября. Стоит отметить, что в учреждении ни разу за 66 лет со дня постройки не проходил капремонт. Только частичное обновление. Об этом в своем тг-канале сообщил Вадим Семенов, мэр Черемхово.
— Дети — это наше будущее, наше богатство. Все, что мы делаем — ради них и во имя их светлого будущего. Ради таких моментов хочется жить и работать! — написал градоначальник.
Стоит отметить, что в детском саду укрепили строительные конструкции, заменили кровлю, окна, двери и инженерные сети. Также юные сибиряки смогут заниматься в обновленных игровых комнатах, музыкальном зале.