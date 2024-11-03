Поиски 30-летней жительницы Кумертау свернули

В Башкирии завершились поиски 30-летней женщины. Об этом рассказали активисты поискового-спасательного отряда «ARTUS».
Жительница Кумертау пропала шесть дней назад — 28 октября. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.
— Найдена. Жива. Благодарим всех за содействие в поиске! — заявили добровольцы.
Где все это время была женщина — не уточняется.
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