Граждане Молдовы приехали из РФ в Минск для голосования на выборах президента

В Минске в голосовании во втором туре президентских выборов участвуют граждане Молдовы, приехавшие в Беларусь с этой целью из Курской области России, пишет БелТА.
Так, молдаване 3 ноября в Минске принимают участие в голосовании в президентских выборах на участке для голосования в посольстве Молдовы. Желающим проголосовать иностранцам волонтеры у посольства предлагают горячий чай, предлагают небольшой перекус.
Как отметили молдаване в Минск для голосования они приехали, считая, что в Москве им может не хватить бюллетеней, так как там на участок предоставили только 10 тысяч бюллетеней.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Сербии из-за трагедии в Нови-Сад.
Также Лукашенко обратился к президенту Филиппин из-за ужасающего шторма с жертвами.