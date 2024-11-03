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Граждане Молдовы приехали из РФ в Минск для голосования на выборах президента

В Минск приехали граждане Молдовы для голосования на выборах.

Источник: Комсомольская правда

В Минске в голосовании во втором туре президентских выборов участвуют граждане Молдовы, приехавшие в Беларусь с этой целью из Курской области России, пишет БелТА.

Так, молдаване 3 ноября в Минске принимают участие в голосовании в президентских выборах на участке для голосования в посольстве Молдовы. Желающим проголосовать иностранцам волонтеры у посольства предлагают горячий чай, предлагают небольшой перекус.

Как отметили молдаване в Минск для голосования они приехали, считая, что в Москве им может не хватить бюллетеней, так как там на участок предоставили только 10 тысяч бюллетеней.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Сербии из-за трагедии в Нови-Сад.

Также Лукашенко обратился к президенту Филиппин из-за ужасающего шторма с жертвами.