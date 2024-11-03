В Ростове за минувшие сутки из-за сильного ветра упали 64 дерева

За прошедшие сутки из-за штормового ветра в Ростове зафиксировано падение 64 деревьев и крупных веток. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава администрации города Алексей Логвиненко.
— Спасатели и коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. В настоящее время устранены последствия 51 происшествия. В работе −13, — поделился сити-менеджер.
Отметим, что больше всего пострадали Первомайский район, где зафиксирован 21 случай падения деревьев. В Октябрьском районе было 13 происшествий, а в Железнодорожном — восемь.
Напомним, что сообщить об упавшем дереве или конструкции жители донской столицы могут на единый номер «112».