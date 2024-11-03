Собянин: Футбольные поля с подогревом появились на историческом стадионе «Локомотив» в Люблино

«Приводим в порядок исторический стадион “Локомотив” в Люблино. Когда-то на этой площадке базировался футбольный клуб железнодорожников. Здесь они сражались со “Спартаком” и “Торпедо”, а в 1957 году на стадионе проходил матч команд Финляндии и Франции. Со временем известный спортобъект начал ветшать. В 2015 году его совсем перестали использовать», — написал мэр.