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Ищут уже три недели: 16-летний мальчик без вести пропала в столице Башкирии

В Уфе разыскивают 16-летнего мальчика.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе пропал 16-летний Арсен Латыпов. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Как сообщают активисты, местонахождение ребенка неизвестно с 13 октября. У школьника рост 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза. Он был одет в черные куртку, футболку, джинсы и кроссовки.

Волонтеры «БашРегионСпас» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (937) 310−21−12 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

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