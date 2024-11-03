Расписание движения поездов временно изменится на МЦД-1 в ноябре

Так, на участке от станции Савеловская до Бескудникова поезда Савеловского и Белорусского направления будут проезжать по одному пути. Вместе с тем на Савеловском направлении будут частично увеличены интервалы движения поездов. В частности, с 19:00 до 23:00 они будут достигать 20 минут, а после 23:00 вплоть до окончания движения их планируется удлинить до одного часа. В промежуток после начала движения до 06:30 пауза между электричками будет составлять 20 минут.