Тони Айомми не смог выкупить собственную гитару у Hard Rock Cafe

Тем не менее, когда Айомми все же попытался это сделать, оказалось, что человек, с которым он заключил сделку, уже скончался. Представители Hard Rock Cafe, с которыми музыкант связался, заявили, что ничего об этом договоре не знают. Однако, в 2020-м они все же позволили Айомми временно забрать инструмент, чтобы Gibson могли создать ее копию.