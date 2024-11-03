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«Ветер валил деревья на здания, дороги, машины и жилые дома». МЧС сообщило о последствиях ураганного ветра в Беларуси 2 и 3 ноября

МЧС заявило о повреждениях авто и зданий из-за сильного ветра в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно о повреждениях инфраструктуры, зданий и транспорта из-за сильного ветра в Беларуси 2 и 3 ноября. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Так, из-за прохождения сильного ветра 1, 2, а также 3 ноября повреждения зафиксированы почти во всех областях Беларуси, кроме Гродненской. Порывы ветра достигали 24 метров в секунду. По всей стране зафиксировали 73 случая падения деревьев — больше всего в Минской (17) и Могилевской областях (11). В Минске упали 12 деревьев из-за порывистого ветра.

В Дрогичинском районе ветер повредил кровли двух сельхоззданий. Поваленные деревья рухнули на 12 машин на Брестчине, Витебщине, Могилевщине и в Минске. Также автомобильный прицеп-дача повредил ветер в Минской области. А еще сорванный металлический элемент облицовки фасада многоквартирного дома повредил две машины в Калинковичвх.

Фиксировались падения деревьев населенных пунктах в Барановичском районе, а также в Бресте. К счастью, это не привело к травмам людей.

Уборку упавших деревьев сотрудники МЧС вели также на Могилевщине. Например, в областном центре деревья упали во дворах жилых домов и на автостоянке.

В Белыничском районе утром 3 ноября МЧС вызвала семья пенсионеров, на крышу дома которых упала ветка дерева.

Спасатели продолжают выезжать на ликвидацию последствий непогоды, уборку упавших деревьев и оказания помощи в закреплении элементов кровли и других конструкций.

Ранее мы писали, что МЧС рассылает белорусам СМС о ветре 24 м/с на 2 ноября.

А еще более 170 населенных пунктов Беларуси лишились электричества из-за непогоды.