«Ветер валил деревья на здания, дороги, машины и жилые дома». МЧС сообщило о последствиях ураганного ветра в Беларуси 2 и 3 ноября

Так, из-за прохождения сильного ветра 1, 2, а также 3 ноября повреждения зафиксированы почти во всех областях Беларуси, кроме Гродненской. Порывы ветра достигали 24 метров в секунду. По всей стране зафиксировали 73 случая падения деревьев — больше всего в Минской (17) и Могилевской областях (11). В Минске упали 12 деревьев из-за порывистого ветра.