«Ветер валил деревья на здания, дороги, машины и жилые дома». МЧС сообщило о последствиях ураганного ветра в Беларуси 2 и 3 ноября

Стало известно о повреждениях инфраструктуры, зданий и транспорта из-за сильного ветра в Беларуси 2 и 3 ноября. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Так, из-за прохождения сильного ветра 1, 2, а также 3 ноября повреждения зафиксированы почти во всех областях Беларуси, кроме Гродненской. Порывы ветра достигали 24 метров в секунду. По всей стране зафиксировали 73 случая падения деревьев — больше всего в Минской (17) и Могилевской областях (11). В Минске упали 12 деревьев из-за порывистого ветра.
В Дрогичинском районе ветер повредил кровли двух сельхоззданий. Поваленные деревья рухнули на 12 машин на Брестчине, Витебщине, Могилевщине и в Минске. Также автомобильный прицеп-дача повредил ветер в Минской области. А еще сорванный металлический элемент облицовки фасада многоквартирного дома повредил две машины в Калинковичвх.
Фиксировались падения деревьев населенных пунктах в Барановичском районе, а также в Бресте. К счастью, это не привело к травмам людей.
Уборку упавших деревьев сотрудники МЧС вели также на Могилевщине. Например, в областном центре деревья упали во дворах жилых домов и на автостоянке.
В Белыничском районе утром 3 ноября МЧС вызвала семья пенсионеров, на крышу дома которых упала ветка дерева.
Спасатели продолжают выезжать на ликвидацию последствий непогоды, уборку упавших деревьев и оказания помощи в закреплении элементов кровли и других конструкций.
Ранее мы писали, что МЧС рассылает белорусам СМС о ветре 24 м/с на 2 ноября.
А еще более 170 населенных пунктов Беларуси лишились электричества из-за непогоды.