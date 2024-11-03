«Думали, режутся зубы, а оказался менингит»: высокая температура обернулась комой для 2-летней девочки

— Полечка родилась здоровой малышкой. Да что там, даже сверстников по развитию обгоняла! К четырем месяцам научилась ползать, к пяти месяцам произнесла первое слово — «папа», а в восемь месяцев начала ходить, держась за диван или стены в квартире, — с улыбкой на лице вспоминает успехи второго ребенка 33-летняя Галина Халько из Бурятии. Однако обычная температура перечеркнула жизнь восьмимесячной крохи. Двухнедельная кома, бесконечные капельницы, питание через зонд. Девочка оказалась сильной! А то, что фельдшеры списывали на режущиеся зубки, оказалось менингитом. Подробнее о борьбе малышки за жизнь в материале КП-Иркутск.
«Родилась здоровая девочка».
Супруги Дмитрий и Галина Халько вместе воспитывают двоих детей: 11-летнего сына Глеба и трехлетнюю дочь Полину.
— Буквально сразу после рождения сына мы с супругом стали мечтать о дочери. И вот в 2021 году тест на беременность показал две заветные полоски. Беременность и роды прошли без осложнений. На свет появилась абсолютно здоровая Полина.
Но на восьмом месяце жизни у малышки поднялась температура. Вечером 19 июня 2022 года Галина вызвала скорую помощь. Испугались, вдруг, что-то серьезное.
«У малышки зубы режутся», — предположили фельдшеры. Медики поставили укол и уехали. Жар спал, но ненадолго. Следующие сутки ребенок вновь мучилась. Поэтому вечером встревоженная сибирячка вместе с дочерью поехали на прием к педиатру.
Первая реабилитация прошла в Москве летом 2023 года. Фото: Галина Халько.
— Стояли в огромной очереди на прием к доктору. А тем временем дочь умирала на моих руках. Подняла панику! Только тогда нас пропустили к педиатру. Не успели зайти в кабинет, как у дочери начались судороги. А потом ее увезли в реанимацию.
«В палату приехал батюшка, чтобы покрестить».
Рано утром 21 июня врачи сообщили мужу Галины, который дежурил в палате с дочерью, страшные новости. Девочка впала в кому. Сибиряк долго не мог прийти в себя. Да и жене по телефону не рискнул такое рассказать. Поехал домой.
— Врачи сказали, что у Полины менингит. Где летом могли подцепить такую заразу? Медики разводили руками. Предположила, что во время прогулки, кто-то мог кашлянуть или чихнуть на дочь. Хотя мы всегда соблюдали стерильность. Да и прививки ставили все вовремя.
Спустя 14 дней Полина открыла глазки. Родители за это время даже пригласили батюшку в реанимацию, чтобы он покрестил ребенка.
— На этом проблемы не закончились — дочь очнулась инвалидом. Все ее достижения обнулились. Пришлось заново учить ходить, говорить и даже есть. Кроме этого, пострадали слух и зрение.
Первое время супругом было тяжело: слезы, истерики и отрицание. Но спасало понимание ради чего они это делали — вернуть Полину к жизни. Наняли массажиста, полетели даже в Москву к знаменитому неврологу-эпилептологу, который прописал дорогостоящее лечение. А потом сибиряки решили обратиться в клинику «Три сестры».
— Первая реабилитация прошла в Москве летом 2023 года. Длилась она почти целый месяц. Результат удивил! Полина сделала первые шаги и самостоятельно есть. А после второй поездки, осенью, Полина стала полноценно ходить. В июле прошла третья реабилитация.
В 2025 году девочке предстоит еще одна реабилитация. На нее нужно осталось собрать около 800 тыс. рублей.