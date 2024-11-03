«Думали, режутся зубы, а оказался менингит»: высокая температура обернулась комой для 2-летней девочки

— Полечка родилась здоровой малышкой. Да что там, даже сверстников по развитию обгоняла! К четырем месяцам научилась ползать, к пяти месяцам произнесла первое слово — «папа», а в восемь месяцев начала ходить, держась за диван или стены в квартире, — с улыбкой на лице вспоминает успехи второго ребенка 33-летняя Галина Халько из Бурятии. Однако обычная температура перечеркнула жизнь восьмимесячной крохи. Двухнедельная кома, бесконечные капельницы, питание через зонд. Девочка оказалась сильной! А то, что фельдшеры списывали на режущиеся зубки, оказалось менингитом. Подробнее о борьбе малышки за жизнь в материале КП-Иркутск.