В День народного единства в Башкирии прогнозируют сильные заморозки и снегопады

Завтра, 4 ноября, в Башкирии ожидаются сильные заморозки и осадки. Об этом сообщили республиканские синоптики.
В День народного единства синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В некоторых районах пройдут небольшие снегопад. Будет западный, юго-западный ветер до 7−12 метров в секунду, ночью местами — порывы до 17 м/с.
Температура воздуха грядущей ночью воздуха составит 0,-5°, при прояснениях — до −10°, днем потеплеет до +1,-4°.
Как сообщает МЧС Башкирии, на отдельных участках автомобильных дорог видимость во время осадков ухудшится до одного-двух километров, ночью и утром — в дымке до двух-четырех км. Также прогнозируется образование гололедицы.
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