Таллахасси
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В День народного единства в Башкирии прогнозируют сильные заморозки и снегопады

В Башкирии в День народного единства похолодает до −10°

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 4 ноября, в Башкирии ожидаются сильные заморозки и осадки. Об этом сообщили республиканские синоптики.

В День народного единства синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В некоторых районах пройдут небольшие снегопад. Будет западный, юго-западный ветер до 7−12 метров в секунду, ночью местами — порывы до 17 м/с.

Температура воздуха грядущей ночью воздуха составит 0,-5°, при прояснениях — до −10°, днем потеплеет до +1,-4°.

Как сообщает МЧС Башкирии, на отдельных участках автомобильных дорог видимость во время осадков ухудшится до одного-двух километров, ночью и утром — в дымке до двух-четырех км. Также прогнозируется образование гололедицы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.