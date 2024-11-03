Рок-группа «Аффинаж» заявила о желании поработать с Нурминским и Инстасамкой

Музыкант также подчеркнул, что Шнуров добился такого авторитета, что «нет артиста, который был бы необходим ему». Комментируя популярность Инстасамки, Калинин похвалил трек «За деньги — да» и назвал хайп вокруг певицы «заслуженным». Его слова цитирует Национальная служба новостей.