Минское «Динамо» попало в топ-3 хоккейных клубов Европы по посещаемости матчей

Минское «Динамо» стало третьим среди клубом Европы по посещаемости матчей, сообщила пресс-служба хоккейного клуба.
Так, минское «Динамо» оказалось в десятке наиболее посещаемых клубов Европы. Первую строчку рейтинга по этому показателю занял немецкий клуб «Кельнер Хайе», а на втором месте — швейцарский «Берн».
По итогам матчей в сентябре и октябре в среднем игры минского «Динамо» посещали 14 тысяч 251 болельщик. Что также является лучшим результатом среди всех клубов КХЛ.
У немецкого и швейцарского клубов — 17 349 и 15 391 зрителейна мачтах, соответственно.
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