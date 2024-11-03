Штормовое предупреждение: непогода в Татарстане усилится

Погода в Татарстане продолжит портиться. Мощный циклон, принесший осадки и сильный ветер, останется в регионе до вторника и за это время усилится.
По данным метеослужбы республики, первые дни ноября выдадутся холодными и снежными. Температура воздуха опустится ниже нуля, ветер станет порывистым, а количество осадков возрастет. Возможны дожди, а в отдельных районах — метели.
Следует отметить, что аналогичные погодные условия будут наблюдаться и в других регионах России. Крупнейший снежный циклон охватит половину страны. В Москве и в центральных областях России ожидается интенсивный снегопад. Циклон пройдет от Санкт-Петербурга до Волгограда и Саратовской области за сутки.