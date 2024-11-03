Штормовое предупреждение: непогода в Татарстане усилится

Следует отметить, что аналогичные погодные условия будут наблюдаться и в других регионах России. Крупнейший снежный циклон охватит половину страны. В Москве и в центральных областях России ожидается интенсивный снегопад. Циклон пройдет от Санкт-Петербурга до Волгограда и Саратовской области за сутки.