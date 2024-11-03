Алина Загитова рассказала, почему считает свое имя «символом борца»

Загитова подтвердила, что ее действительно назвали в честь олимпийской чемпионки — гимнастки Алины Кабаевой.
«Родители очень долго думали над именем для меня. Решение пришло неожиданно. Мама рассказывала, что в тот вечер они смотрели художественную гимнастику — Алина Кабаева в очередной раз доказала, что равных ей нет», — описала Загитова процесс выбора имени.
По словам фигуристки, она испытывает большую гордость от того, что ее «назвали в честь титулованной спортсменки, которая завоевывала медали, шла напролом, справлялась со множеством сложностей и не сдавалась». «Для меня имя Алина — это символ борца», — подытожила Алина Загитова.