Алина Загитова рассказала, почему считает свое имя «символом борца»

По словам фигуристки, она испытывает большую гордость от того, что ее «назвали в честь титулованной спортсменки, которая завоевывала медали, шла напролом, справлялась со множеством сложностей и не сдавалась». «Для меня имя Алина — это символ борца», — подытожила Алина Загитова.