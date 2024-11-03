В Ростове зимой на борьбу со снегом и льдом выйдут 1000 дворников

В зимнее время в расчистке города также будут задействованы 225 единиц техники, из которых 75 — это комбинированные дорожные машины. По словам сити-менеджера, особое внимание будет уделяться уборке тротуаров, остановок, подходов к школам, детсадам, социальным учреждениям и больницам.