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В Ростове зимой на борьбу со снегом и льдом выйдут 1000 дворников

В Ростове-на-Дону зимой на борьбу с непогодой и снегом выйдут 1000 дворников.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове зимой на борьбу со снегом и льдом выйдут 1000 дворников. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава администрации города Алексей Логвиненко.

В зимнее время в расчистке города также будут задействованы 225 единиц техники, из которых 75 — это комбинированные дорожные машины. По словам сити-менеджера, особое внимание будет уделяться уборке тротуаров, остановок, подходов к школам, детсадам, социальным учреждениям и больницам.

Сейчас началась проверка коммунальной техники к предстоящей зиме. Специалисты проверят подвижной состав, навигационное оборудование, наличие противогололедных материалов, шанцевого инструмента, дежурных бригад.