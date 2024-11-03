Свердловскую область накрыл снежный шторм

3 ноября 2024 года Екатеринбург и Свердловская область оказались во власти снежного шторма — в регионе ветер с порывами до 28 метров в секунду, который обрывает фасады домов и заносит дороги снегом, на трассах Урала из-за гололеда и снега большегрузы улетают в кювет.