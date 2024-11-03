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Свердловскую область накрыл снежный шторм

Снегопады идут в Екатеринбурге и по всему Среднему Уралу.

Сейчас в Таллахасси: +24° 6 м/с 74% 764 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

3 ноября 2024 года Екатеринбург и Свердловская область оказались во власти снежного шторма — в регионе ветер с порывами до 28 метров в секунду, который обрывает фасады домов и заносит дороги снегом, на трассах Урала из-за гололеда и снега большегрузы улетают в кювет.

— Днем 3 ноября в Екатеринбурге — очень сильный снег, голоде, усиление ветра, — предупредили синоптики.

В МЧС по Свердловской области уральцам советуют соблюдать на улице все меры предосторожности — не стоять под шаткими конструкциями, не ездить на личном автотранспорте на дальние расстояния, передвигаться только по крупным дорогам.

В случае ЧП нужно звонить по телефонам 101 и 112.