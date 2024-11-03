Свердловскую область накрыл снежный шторм

3 ноября 2024 года Екатеринбург и Свердловская область оказались во власти снежного шторма — в регионе ветер с порывами до 28 метров в секунду, который обрывает фасады домов и заносит дороги снегом, на трассах Урала из-за гололеда и снега большегрузы улетают в кювет.
— Днем 3 ноября в Екатеринбурге — очень сильный снег, голоде, усиление ветра, — предупредили синоптики.
В МЧС по Свердловской области уральцам советуют соблюдать на улице все меры предосторожности — не стоять под шаткими конструкциями, не ездить на личном автотранспорте на дальние расстояния, передвигаться только по крупным дорогам.
В случае ЧП нужно звонить по телефонам 101 и 112.