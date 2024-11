Хип-хоп-артист Канье Уэст анонсировал документальный фильм о своей карьере

Рэпер Канье Уэст объявил о скорой премьере документального фильма In Whose Name? («Во имя кого?»). Лента втайне снималась в течение последних шести лет. Согласно официальному описанию, документалка покажет уникальную и «кинематографичную перспективу» публичного перевоплощения Уэста.