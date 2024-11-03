Хип-хоп-артист Канье Уэст анонсировал документальный фильм о своей карьере

Рэпер Канье Уэст объявил о скорой премьере документального фильма In Whose Name? («Во имя кого?»). Лента втайне снималась в течение последних шести лет. Согласно официальному описанию, документалка покажет уникальную и «кинематографичную перспективу» публичного перевоплощения Уэста.
Напомним, в 2021-м музыкант официально сменил свое имя с «Канье» на «Йе». В том же году рэпер развелся с Ким Кардашьян, в отношениях с которой состоял с 2014-го.
В официальном пресс-релизе In Whose Name также указан бюджет картины: он составил миллиард долларов. Съемка велась на iPhone. Оператором стал 18-летний Николас Баллестерос: его Канье пригласил самостоятельно. Об этом сообщает NME.
Лента будет лишена нарратива, благодаря чему зрители смогут самостоятельно сделать выводы «на тематику славы, религии и власти». Эксклюзивный промо-показ пройдет 7 ноября на кинофестивале American Film Market, однако, дата премьеры в кинотеатрах пока не разглашается.
Ранее Уэст поделился обложкой нового альбома Bully, но не уточнил, когда релиз увидит свет.