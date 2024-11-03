Уфимцам предложили вакансию с заработком в 150 тыс. рублей в месяц

В Уфе предлагают работу с зарплатой в 150 тысяч рублей. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
ООО «АСУ-Инжиниринг» разыскивает наладчика контрольно-измерительных приборов и автоматики, предприятие предлагает претенденту от 150 тысяч рублей. Также мэрия опубликовала еще пять вакансий с высоким жалованьем:
— монтажник турбоустановок — ООО «ПромТеплоРемонт» — от 140 тысяч рублей;
— ведущий супервайзер по ГРП — ООО «Башнефть-Добыча» — от 114 тысяч рублей;
— инженер-программист станков с ЧПУ — АО «Арт- Оснастка» — от 100 тысяч рублей;
— главный бухгалтер — ООО «ИСРЗ» — от 90 тысяч рублей;
— врач-детский эндокринолог — Республиканская детская клиническая больница в Уфе — от 70 тысяч рублей.
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