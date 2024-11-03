Ростовская стачка 1902 года: Что произошло в донской столице 122 года назад, вспоминают хранители истории

Всем, кто едет по мосту по проспекту Стачки в сторону Железнодорожного района города, виден исполин — памятник Стачке 1902 года. Сейчас уже не все помнят, что называется он «Преемственность поколений», и его установили в Камышевахской балке в 60-е годы. Сегодня его чаще упоминают фотографы, мол со смотровой площадки открывается необыкновенный панорамный вид на город. Но ростовчане не забывают свою историю. И сегодня, спустя 122 года, мы вспоминаем о событиях, в честь которых воздвигнут столь статный монумент.
В память о далеких событиях в Донской государственной публичной библиотеке традиционно собирают книжную выставку. И вот что следует из собранных специалистами материалов.
Фотографы любят это место за открывающийся панорамный вид на город. Денис Демков Как развивались события во время Ростовской стачки 1902 года.
— Еще весной и летом 1902 по югу России прокатились крупный забастовки. Но особенно мощная стачка прошла в ноябре в Ростове-на-Дону, — рассказали в библиотеке.
2 ноября забастовали рабочие котельного цеха железнодорожных мастерских Владикавказской железной дороги. Весть о стачке быстро разнеслась по городу. 3 ноября состоялись митинги с требованиями сократить рабочий день до девяти часов, повысить заработную плату на 20 процентов, устроить школу для детей рабочих, удалить из мастерских мастеров, грубо относившихся к рабочим.
С этого монумента начинается Железнодорожный район. Денис Демков.
— А уже 4 ноября Донской комитет (Донком) Российской социал-демократической рабочей партии — РСДРП — выпустил прокламацию, которая призывала к стачке всех рабочих мастерских и формулировала требования забастовщиков: девятичасовой рабочий день, повышение зарплаты, отмена штрафов, увольнение наиболее ненавистных мастеров и другие.
6−7 ноября стачка стала общегородской и приняла политический характер. К стачке примкнули рабочие «Аксая», цементного завода, прядильной фабрики, гвоздильно-проволочного завода Панина, табачники Асмолова и Кушнарева.
— Стачка на Темернике отличалась массовостью, сходки в Камышевахской балке в отдельные дни собирали до 30 тысяч рабочих, среди которых присутствовали и представители рабочих Таганрога, Сулина, Новороссийска, Екатеринослава, Новочеркасска, Батайска, Екатеринодара и других городов. Сначала бастующие собирались на территории Главных мастерских, а с 8 ноября сходки перенесли на Темерник в Камышевахскую балку. На собраниях и митингах произносились политические речи, читались социал-демократические листовки.
В честь стачки 1902 года названа самая главная магистраль Железнодорожного района. Денис Демков.
На протяжении всей стачки рабочими руководил Донком РСДРП. Он выпустил 17 прокламаций, вышедших в количестве до 30 тысяч экземпляров.
— 11 ноября не в силах справиться с многочисленным собранием бастующих на помощь полиции были стянуты войска из соседних городов. Полиция и казаки применили против забастовщиков, собравшихся на митинг, оружие. Шесть человек было убито и 17 ранено.
Величественный памятник виден издалека. Денис Демков Масштаб Ростовской стачки 1902 года.
Митинги в Ростове-на-Дону продолжались 23 дня. В знак солидарности с ростовскими рабочими во второй половине ноября забастовали на станции Тихорецкой, городах Новороссийск, Минеральные Воды, Владикавказ, Гомель и в других регионах России.
— Последовали аресты, угрозы выселить рабочих, а наиболее активных участников стачки выслали из города. Все это вынудило ростовских рабочих 25 ноября возобновить работу на предприятиях города, а стачка была прекращена. В тот же день Донком РСДРП обратился с прокламацией «К гражданам всей России».
Памятник на холмах Камышевахской балки напоминает о событиях 1902 года. Денис Демков Последствия Ростовской стачки 1902 года.
Ростовская стачка получила общероссийский резонанс, способствовала возникновению новых профсоюзных организаций в Ростове и России в целом. Уже в 1903 году произошла Всеобщая стачка на юге России, а за ней и следующие.
Ростовская стачка 1902 года в книгах.
— Всем, кто интересуется этими событиями, стоит прочесть книги, изданные в Москве и Ростове. Одна из таких — «1905 год в Ростове на Дону» Самуила Митрофановича Гурвича, журналиста, председателя первого Совета рабочих депутатов Ростова. Еще интересны две книги Николая Леонардовича Янчевского, историка казачества и гражданской войны на юге России, писателя, революционера. С 1921 г. работал в органах советской печати в Краснодаре и в Ростове.