Ростовская стачка 1902 года: Что произошло в донской столице 122 года назад, вспоминают хранители истории

Всем, кто едет по мосту по проспекту Стачки в сторону Железнодорожного района города, виден исполин — памятник Стачке 1902 года. Сейчас уже не все помнят, что называется он «Преемственность поколений», и его установили в Камышевахской балке в 60-е годы. Сегодня его чаще упоминают фотографы, мол со смотровой площадки открывается необыкновенный панорамный вид на город. Но ростовчане не забывают свою историю. И сегодня, спустя 122 года, мы вспоминаем о событиях, в честь которых воздвигнут столь статный монумент.