В Иране студентка разделась на улице из-за сорванного хиджаба

В иранских аккаунтах в соцсетях распространилось видео с девушкой, которая в нижнем белье ходит по двору Научно-исследовательского отделения университета. Через некоторое время девушку задерживают охранники кампуса, заталкивает ее в автомобиль и увозят.
Представитель университета Амир Махджуб в соцсети X сообщил, что студентка была задержана. Сотрудники правоохранительных органов, по его словам, выясняют мотивы поступка девушки.
По информации студенческой организации Amir Kabir Newsletter, девушка сняла одежду, после того как подверглась притеснению со стороны участников военизированного формирования «Басидж». Они следят за порядком, в том числе контролируют, соответствует ли одежда женщин нормам закона.
Студенческая организация утверждает, что члены «Басиджа» сорвали с девушки платок и одежду. В Amir Kabir Newsletter сообщили, что во время задержания студентку избили, головой ударили о дверь автомобиля.
В Иране все женщины обязаны ходить с покрытой головой и носить необлегающую одежду. Осенью 2022 года страну охватили массовые протесты. Поводом для них стала гибель в полицейском участке 22-летней Махсы Амини, задержанной за неправильно надетый хиджаб.