Музыкант Александр Розенбаум заявил, что рэп 90-х лучше современной музыки

По мнению Розенбаума, для создания хорошего рэпа нужно родиться «на окраине американского гетто, негритянского желательно». Несмотря на то, что детство Эминема прошло не так, он все равно вырос в криминальном Кливленде, и это дало ему толчок в нужном направлении.