Штормовое предупреждение объявили в Астане и ряде областей Казахстана в понедельник

В Астане ночью и утром ожидается ветер до 15−20 м/с. Днем на дорогах — гололедица. О такой же силе ветра предупреждают жителей Карагандинской области, также в регионе ожидается туман.
4 ноября в области Ұлытау прогнозируются порывы ветра до 15−20 м/с.
Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман, порывы ветра в некоторых частях могут достигать 25 м/с.
Туман прогнозируется ночью и утром на севере Актюбинской области.
Днем на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области — ветер до 15−20 м/с.
В области Жетісу в районе Алакольских озер также ожидается сильный ветер.
В понедельник днем в Западно-Казахстанской области на западе, севере, востоке ожидается гололед.
Ночью и утром на севере, востоке области — туман.
Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области прогнозируют туман. Порывы ветра могут достигать 23 м/с.
Туман и сильный ветер обещают также жителям области Абай и некоторым жителям Кызылординской области.
В Акмолинской области — сильные осадки в виде дождя и снега. На севере, западе, юге ожидаются гололед, туман.
В Кокшетау — гололед. 4 ноября на юге, востоке Костанайской области ожидается гололед. Ночью и утром на юге области — туман.
Ночью и утром на северо-востоке Мангистауской области синоптики обещают туман.
В Актау порывы ветра могут достигать 15−18 м/с. 4 ноября в конце дня в горных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь, туман.
В Шымкенте и Туркестане — ветер до 15−20 м/с.