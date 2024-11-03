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Штормовое предупреждение объявили в Астане и ряде областей Казахстана в понедельник

Почти на большей части Казахстана в понедельник, 4 ноября, объявлено штормовое предупреждение. В столице ожидается гололед и сильный ветер, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Таллахасси: +22° 5 м/с 83% 763 мм рт. ст. +22°

В Астане ночью и утром ожидается ветер до 15−20 м/с. Днем на дорогах — гололедица. О такой же силе ветра предупреждают жителей Карагандинской области, также в регионе ожидается туман.

4 ноября в области Ұлытау прогнозируются порывы ветра до 15−20 м/с.

Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман, порывы ветра в некоторых частях могут достигать 25 м/с.

Туман прогнозируется ночью и утром на севере Актюбинской области.

Днем на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области — ветер до 15−20 м/с.

В области Жетісу в районе Алакольских озер также ожидается сильный ветер.

В понедельник днем в Западно-Казахстанской области на западе, севере, востоке ожидается гололед.

Ночью и утром на севере, востоке области — туман.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области прогнозируют туман. Порывы ветра могут достигать 23 м/с.

Туман и сильный ветер обещают также жителям области Абай и некоторым жителям Кызылординской области.

В Акмолинской области — сильные осадки в виде дождя и снега. На севере, западе, юге ожидаются гололед, туман.

В Кокшетау — гололед. 4 ноября на юге, востоке Костанайской области ожидается гололед. Ночью и утром на юге области — туман.

Ночью и утром на северо-востоке Мангистауской области синоптики обещают туман.

В Актау порывы ветра могут достигать 15−18 м/с. 4 ноября в конце дня в горных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь, туман.

В Шымкенте и Туркестане — ветер до 15−20 м/с.