«Порывы до 24 м/с». Синоптики предупредили о сильном ветре в Беларуси 4 ноября

В Беларуси на 4 ноября вынесен оранжевый уровень опасности из-за сильного ураганного ветра, сообщает pogoda.by.
На большей части Беларуси в понедельник прогнозируется усиление ветра западного и северо-западного направления. Его порывы будут достигать 15−20 метров в секунду, а местами ветер усилится до 21 — 24 метров в секунду.
Сильный ветер ожидается и в Минске, его максимальные порывы будут составлять 15 — 20 метров в секунду.
В целом погода 4 ноября будут формироваться атмосферными фронтами от циклона, который смещается с территории Псковской на Саратовскую область России.
В течение суток будет облачно с прояснениями. В ночные часы и утром в большинстве регионов республики, а днем местами вероятны кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах ночью и утром возможен слабый гололед.
Ночью температуры будут опускаться до 0 — +5 градусов, местами подморозит −2. А днем по северо-востоку страны будет всего +1 градусов, чуть теплее по юго-западу — до +9 тепла.
Также МЧС сообщило о последствиях ураганного ветра в Беларуси 2 и 3 ноября: «Ветер валил деревья на здания, дороги, машины и жилые дома».