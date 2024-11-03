Что посмотреть в Рязани

Село Ижевское удивительно еще и тем, что здесь сохранилось около 700 каменных крестьянских домов. Между прочим, кирпичных! Потому что это село было одним из самых богатых в России. Настолько богатых, что в 1832 году — почти за 30 лет до отмены крепостного права, — здешние крестьяне выкупили себя у барина и стали свободными. Об этом тоже можно узнать в Доме Филатова. Только нужно иметь в виду: записываться на экскурсию необходимо заранее, поскольку в Доме идет реставрация. По мнению краеведа Никиты Гирина, тщательно изучающего архивы фотографа, в будущем Дом Филатова может стать одним из лучших маленьких музеев в России — и будет он посвящен не только жизни и творчеству хозяина Дома, но и истории свободы, истории, в которой умные, трудолюбивые, справедливые жители одного села показали пример эффективного самоуправления и научились жить в счастье и достатке.