Стерлитамаковец вооружился пистолетом и учинил пальбу по домам

В башкирском городе Стерлитамак мужчина устроил стрельбу по жилым домам. Об этом рассказала «КП-Уфа» пресс-служба МВД республики.
Инцидент произошел возле дома № 70 по улице Артема. Парень выстрелил из пистолета не меньше десяти раз. Приятель молодого человека пытался убедить его прекратить, но тот все никак не унимался. ЧП попало в объектив камеры домофона. Запись распространилась в социальных сетях и Telegram-каналах.
Сообщение о происшествии было зарегистрировано в стерлитамакском МВД. Молодых людей, которые фигурировали на видео, уже задержали и опросили полицейские. Стрелком оказался местный житель, а его оружием — охолощенный пистолет, который в итоге изъяли.
На стрелявшего составили административные протоколы по статьям «Стрельба из оружия в неотведенных для этого местах» и «Управление транспортом водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».
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