Стерлитамаковец вооружился пистолетом и учинил пальбу по домам

Инцидент произошел возле дома № 70 по улице Артема. Парень выстрелил из пистолета не меньше десяти раз. Приятель молодого человека пытался убедить его прекратить, но тот все никак не унимался. ЧП попало в объектив камеры домофона. Запись распространилась в социальных сетях и Telegram-каналах.