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Новое исследование назвало метал наиболее лексически разнообразным жанром

Образовательная компания Prodigy Education опубликовала результаты нового исследования, объектом которого стало лексическое разнообразие в песнях различных жанров. Выяснилось, что наибольшее лексическое разнообразие встречается в песнях метал-направления.

Источник: Звук

Образовательная компания Prodigy Education опубликовала результаты нового исследования, объектом которого стало лексическое разнообразие в песнях различных жанров. Выяснилось, что наибольшее лексическое разнообразие встречается в песнях метал-направления.

Следом за ним идут рок, кантри, хип-хоп, соул, поп и электронная музыка. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте компании.

Компания также пришла к выводу, что наибольшее разнообразие лирики встречается в творчестве Black Sabbath. Второе место заняла британская рок-группа Pink Floyd, третье — трэш-метал-коллектив Slayer.

Любопытно, что исполнителей хита Raining Blood также назвали самыми негативными музыкантами наравне с Iron Maiden, Slipknot, System Of A Down и Megan Thee Stallion. В топ артистов с наиболее позитивной лексикой вошли ритм-энд-блюз-исполнитель Марвин Гэй, рок-группа Led Zeppelin, а также певицы Селин Дион, Майли Сайрус и Ариана Гранде.

Согласно исследованию, слова, наиболее часто используемые в хитовых песнях, — это «любовь», «знание», «время», «хорошо», «хотеть», «чувствовать», «сердце», «ночь», «говорить» и «видеть».

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