Новое исследование назвало метал наиболее лексически разнообразным жанром

Любопытно, что исполнителей хита Raining Blood также назвали самыми негативными музыкантами наравне с Iron Maiden, Slipknot, System Of A Down и Megan Thee Stallion. В топ артистов с наиболее позитивной лексикой вошли ритм-энд-блюз-исполнитель Марвин Гэй, рок-группа Led Zeppelin, а также певицы Селин Дион, Майли Сайрус и Ариана Гранде.