В Волгодонске женщина осталась без денег после разговора с мошенником

Жительница Волгодонска также стала жертвой мошенников и лишилась крупной суммы. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Пострадавшая рассказала, что ей позвонили с неизвестного номера. Девушка представилась сотрудником пенсионного фонда и сообщила, что нужно произвести перерасчет трудового стажа. Чтобы подтвердить необходимые данные необходимо продиктовать код из смс-сообщения. После того, как девушка услышала код, она завершила разговор.
После чего волгодончанке позвонил уже мужчина. Он сообщил, что ее учетная запись на Госуслугах взломана. Чтобы обезопасить себя необходимо установить на свой мобильный телефон приложение, которое блокирует несанкционированные попытки доступа к банковским счетам. Из-за этого со счета женщины списалось 590 000 рублей.
Когда женщина поняла, что ее обманули, то написала заявление в полицию. По данному факту завели уголовное дело.