В Волгодонске женщина осталась без денег после разговора с мошенником

После чего волгодончанке позвонил уже мужчина. Он сообщил, что ее учетная запись на Госуслугах взломана. Чтобы обезопасить себя необходимо установить на свой мобильный телефон приложение, которое блокирует несанкционированные попытки доступа к банковским счетам. Из-за этого со счета женщины списалось 590 000 рублей.