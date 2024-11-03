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«Символ целого поколения»: в Башкирии ушел из жизни автор песен звезд отечественной эстрады России Ильдар Хайруллин

В Башкирии умер автор песен звезд эстрады России.

Источник: Комсомольская правда

Ушел из жизни музыкант Ильдар Хайруллин. Об этом рассказали его соратники из Стерлитамакского рок-клуба.

По словам близких мужчины, он стоял у самых истоков рок-клуба. Его знали хорошо те, чья молодость пришлась на 80-е годы. Был одним создателей и ведущих музыкантов группы «Стерлитяне».

— Автор песен, которые исполнялись на «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой Александром Кальяновым, были в репертуаре Евгения Осина и других звезд отечественной эстрады. Ильдар Хайруллин является символом целого поколения, — заявили в Стерлитамакском рок-клубе.

Церемония прощания с Ильдаром Хайруллины состоится завтра в 12:00 в доме прощания на улице Карла Маркса в Стерлитамаке.

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