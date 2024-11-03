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Из-за Крестного хода в двух уральских городах перекроют улицы

Крестные ходы 4 ноября пройдут в Екатеринбурге и Первоуральске.

Источник: Комсомольская правда

В День народного единства 4 ноября 2024 года в Екатеринбурге и Первоуральске проведут Крестные ходы, из-за которых будет ограничено движение по центральным улицам. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

В Екатеринбурге Крестный ход проведут от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма на Крови. В связи с этим движение ограничат с 11:30 до 12:30 на следующих улицах:

— от Розы Люксембург до Куйбышева.

— от Куйбышева до Горького.

— от Горького до Малышева.

— от Малышева до Пушкина.

— от Пушкина до Ленина.

— от Ленина до Толмачева.

— от Толмачева до Царской.

В Первоуральске шествие пройдет от Храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла до Храма во имя святой великомученицы Екатерины с 11 до 14 часов.

В это время в городе ограничат движение на следующих участках дорог:

— от Орджоникидзе, 1 до дома № 23 по Ленина.

— от Ватутина до перекрестка Малышева-Ватутина.

— по Ватутина до площади Победы.

— от Храма во имя святого страстотерпца врача Евгения Боткина через проспект Ильича, 28а.

— по Вайнера до Храма во имя святой великомученицы Екатерины.

Снимать ограничения будут по мере прохождения колонн. Автолюбителей просят выбирать пути объезда.