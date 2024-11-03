В Ростовской области уже выпал первый снег

Пока зима нагрянула в северо-восточные районы. Однако снег может выпасть и в Ростове уже этой ночью. А пока первому снегу радуются жители Белой Калитвы, а прошлой ночью снег выпал рядом со станицей Лихой. Многие оказались не готовы к зиме и не успели «переобуть» машину. — Я не переобулась, остановите зиму до завтра, — написала одна из местных жительниц.