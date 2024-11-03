Снежный день в Петербурге. Посмотрите, как зима пришла в парк Победы

В Петербург нагрянула зима. Выпавший снег украсил собой не только городской ландшафт, но и живописные зеленые уголки Северной столицы. Фонтанка прогулялась по Парку Победы в воскресный ноябрьский день, чтобы показать, как один сезон заметно переходит в другой.