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В аварии на трассе М5 «Урал» разбился насмерть пожилой мужчина

В Башкирии в ДТП с «УАЗ Патриот» погиб водитель «Оки».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 3 ноября, в Туймазинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Трагедия случилась на 1306 километре трассы М5 «Урал». Согласно предварительным данным, 72-летний мужчина за рулем «УАЗ Патриот» выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ 1111. В результате происшествия 68-летний водитель «Оки» скончался на месте. Его 12-летний и 65-летний пассажиры получили травмы, обоих госпитализировали.

— Устанавливаются все обстоятельства ДТП, — сообщает дорожная полиция.

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