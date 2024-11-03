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Жителей и гостей Краснодара предупредили о шквалистом ветре и мокром снеге

Погода значительно ухудшится 4 и 5 ноября.

Сейчас в Таллахасси: +24° 6 м/с 74% 764 мм рт. ст. +22°

В ближайшие два дня в Краснодаре погода может значительно ухудшится. Жителей и гостей города предупредили о шквалистом ветре с порывами до 20−23 м/с, сильном дожде и мокром снеге, которые могут обрушится на краевую столицу.

В связи с ухудшением погоды в Краснодаре объявили штормовое предупреждение на 4 и 5 ноября. В ЕДДС призвали горожан в случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по номеру «112».

Ранее «Югополис» сообщал, что 3 ноября в Крыловском районе Кубани штормовой ветер повредил крышу районной администрации. Металлические пласты сложились пополам. На место сразу вызвали подрядную организацию для устранения нарушений. По официальной информации, никто не пострадал.