Жителей и гостей Краснодара предупредили о шквалистом ветре и мокром снеге

В ближайшие два дня в Краснодаре погода может значительно ухудшится. Жителей и гостей города предупредили о шквалистом ветре с порывами до 20−23 м/с, сильном дожде и мокром снеге, которые могут обрушится на краевую столицу.
В связи с ухудшением погоды в Краснодаре объявили штормовое предупреждение на 4 и 5 ноября. В ЕДДС призвали горожан в случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по номеру «112».
Ранее «Югополис» сообщал, что 3 ноября в Крыловском районе Кубани штормовой ветер повредил крышу районной администрации. Металлические пласты сложились пополам. На место сразу вызвали подрядную организацию для устранения нарушений. По официальной информации, никто не пострадал.