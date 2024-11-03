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Стас Пьеха плывет на заснеженной лодке в клипе на песню «Дети Петра»

Российский певец Стас Пьеха представил видео на композицию «Дети Петра», посвященную Санкт-Петербургу. Сама песня увидела свет еще в августе этого года. По словам артиста, текст трека рассказывает историю о времени, которое отнимает у человека друзей, любовь и разочарования.

Источник: Звук

Российский певец Стас Пьеха представил видео на композицию «Дети Петра», посвященную Санкт-Петербургу. Сама песня увидела свет еще в августе этого года. По словам артиста, текст трека рассказывает историю о времени, которое отнимает у человека друзей, любовь и разочарования.

Видео было снято на нескольких локациях — в том числе в петербургском Центре содействия семейному воспитания № 4 и в Хоровом училище имени М. Глинки. На различных кадрах Пьеха общается с детьми, поет во взрослом хоре, со смехом разъезжает по ночным улицам в компании друзей и танцует с девушкой.

Ранее клипом на композицию «Мутки» поделилась певица Zivert.