Стас Пьеха плывет на заснеженной лодке в клипе на песню «Дети Петра»

Видео было снято на нескольких локациях — в том числе в петербургском Центре содействия семейному воспитания № 4 и в Хоровом училище имени М. Глинки. На различных кадрах Пьеха общается с детьми, поет во взрослом хоре, со смехом разъезжает по ночным улицам в компании друзей и танцует с девушкой.