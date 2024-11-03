В Самарской области выпало рекордное количество осадков

В Самарской области 2 ноября установили новый погодный рекорд. В этот день на двух метеостанциях зафиксировали рекордное количество осадков.
— В Челно-Вершинах выпало 18,2 миллиметров осадков, — прокомментировала пресс-служба Приволжского УГМС и уточнила, что предыдущий рекорд 1952 года был превышен на 5,4 миллиметров.
Еще один рекорд установили в Большой Глушице. Здесь 2 ноября выпало 11,1 миллиметров осадков. Предыдущий рекорд на метеостанции установили в 2022 году, и тогда выпало на 3,4 миллиметров осадков меньше.