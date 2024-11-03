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Новосибирцев предупредили о штормовом ветре 4 ноября

Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Сейчас в Таллахасси: +24° 6 м/с 74% 764 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

Жителей Новосибирской области предупредили о возможном усилении ветра в регионе 4 ноября. Об этом сообщили в ГУ МЧС.

Согласно прогнозу, ночью скорость ветра может достигать 20 м/с, днём ожидается ослабление до 7−12 м/с, но возможны порывы до 17 м/с.

— В связи с ожидаемым усилением ветра до 20 м/с существует вероятность падения аварийных деревьев и неустойчивых конструкций, — предупреждают в региональном МЧС.

Погода на День народного единства ухудшится: по северо-западу региона пройдут дожди, по западу — дожди с мокрым снегом. Температура воздуха ночью опустится до −4…+1 градусов, местами до −9, днем же, наоборот, поднимется до +7…+12.