Новосибирцев предупредили о штормовом ветре 4 ноября

Жителей Новосибирской области предупредили о возможном усилении ветра в регионе 4 ноября. Об этом сообщили в ГУ МЧС.
Согласно прогнозу, ночью скорость ветра может достигать 20 м/с, днём ожидается ослабление до 7−12 м/с, но возможны порывы до 17 м/с.
— В связи с ожидаемым усилением ветра до 20 м/с существует вероятность падения аварийных деревьев и неустойчивых конструкций, — предупреждают в региональном МЧС.
Погода на День народного единства ухудшится: по северо-западу региона пройдут дожди, по западу — дожди с мокрым снегом. Температура воздуха ночью опустится до −4…+1 градусов, местами до −9, днем же, наоборот, поднимется до +7…+12.