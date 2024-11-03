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В Башкирии ушел из жизни рок-музыкант и поэт Ильдар Хайруллин

В Башкирии ушел из жизни рок-музыкант и поэт Ильдар Хайруллин.

Источник: предоставлено Айдаром Хусаиновым

В Стерлитамаке ушёл из жизни рок-музыкант, автор и композитор песен группы «Стерлитяне», поэт Ильдар Хайруллин. Печальную новость о своем друге и коллеге по перу сообщил главный редактор газеты «Истоки» Айдар Хусаинов. Причина смерти не уточняется.

Ильдар Хайруллин стоял у истоков местного рок-клуба, когда тот еще назывался «Стерлитяне», как и его музыкальная группа. Церемония прощания состоится в понедельник, 4 ноября, в 12:00 часов на улице Карла Маркса.

«Ильдар был особенно хорошо знаком тем, чья молодость пришлась на 80-е годы прошлого века. Один из создателей и ведущих музыкантов группы “Стерлитяне”, автор песен, которые исполнялись на “Рождественских встречах” Аллы Пугачевой Александром Кальяновым, были в репертуаре Евгения Осина и других звезд отечественной эстрады, Ильдар Хайруллин является символом целого поколения», — говорится в официальном сообщении рок-клуба.

«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким Ильдара Хайруллина.