В Башкирии ушел из жизни рок-музыкант и поэт Ильдар Хайруллин.

«Ильдар был особенно хорошо знаком тем, чья молодость пришлась на 80-е годы прошлого века. Один из создателей и ведущих музыкантов группы “Стерлитяне”, автор песен, которые исполнялись на “Рождественских встречах” Аллы Пугачевой Александром Кальяновым, были в репертуаре Евгения Осина и других звезд отечественной эстрады, Ильдар Хайруллин является символом целого поколения», — говорится в официальном сообщении рок-клуба.