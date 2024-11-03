Начальника управления МЧС по Курортному району Петербурга отправили в СИЗО

Напомним, ранее в Петербурге по делу о крупной взятке задержали экс-главу Центра комплексного благоустройства Андрея Белоусова и его заместителя. Преступный замысел они реализовали в феврале текущего года, получив 500 тысяч рублей от одной из компаний, занимающейся поставкой дорожный ограждений, за общее покровительство деятельности организации. Белоусова задержали 30 октября, свою вину он полностью признал.