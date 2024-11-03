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Начальника управления МЧС по Курортному району Петербурга отправили в СИЗО

Его подозревают во взяточничестве.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 2 ноября, в вечернее время Дзержинский районный суд избрал меру пресечения в отношении начальника управления МЧС по Курортному району Петербурга. Об этом SPB.KP.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

— В отношении начальника управления МЧС по Курортному району избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 31 декабря, — рассказали в пресс-службе инстанции.

Напомним, ранее в Петербурге по делу о крупной взятке задержали экс-главу Центра комплексного благоустройства Андрея Белоусова и его заместителя. Преступный замысел они реализовали в феврале текущего года, получив 500 тысяч рублей от одной из компаний, занимающейся поставкой дорожный ограждений, за общее покровительство деятельности организации. Белоусова задержали 30 октября, свою вину он полностью признал.