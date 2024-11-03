Новую станцию метро в Петербурге накрыли стеклянным куполом

Фото процесса 3 ноября опубликовал телеграм-канал «Подземник».
«Фонтанка» показывала, как должен будет выглядеть вестибюль первой станции Красносельско-Калининской линии. Вместе с «Путиловской» (пересадочной с «Кировским заводом») они образуют стартовый участок линии, от которого она продолжится на юго-запад и северо-восток". Подробнее об этом — здесь.
Предполагалось, что их достроят до конца 2024 года. Однако работы затянулись из-за корректировки проектной документации — по большей части, связанной с изменением схемы пересадки с «Путиловской» на «Кировский завод». Недавно губернатор Александр Беглов обещал, что станции введут в эксплуатацию в 2025 году.
Кроме того, он заявил, что до конца года будет завершено строительство станции «Горный институт». Однако сказать наверняка, в какой момент она откроется, сейчас нельзя. Сроки переносили неоднократно; комитет по строительству сообщил, что открытие намечено на конец года.