Новую станцию метро в Петербурге накрыли стеклянным куполом

Кроме того, он заявил, что до конца года будет завершено строительство станции «Горный институт». Однако сказать наверняка, в какой момент она откроется, сейчас нельзя. Сроки переносили неоднократно; комитет по строительству сообщил, что открытие намечено на конец года.