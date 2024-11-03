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Карантин по бешенству установили в одном из сел Башкирии

В селе в Башкирии ввели карантин по бешенству.

Источник: Комсомольская правда

В Абзелиловском районе Башкирии ввели карантин по бешенству животных. Соответствующий указ главы республики Радия Хабирова был опубликован на портале правовой информации региона.

Очаг заболевания возник в селе Кусимовской рудник на улице Набережной. С 29 октября здесь запрещено лечение больных восприимчивых животных, а также посещение территории, за исключением специалистов и проживающих на участке. Помимо этого, запрещается снятие шкур с трупов восприимчивых животных и ввоз и вывоз невакцинированных животных.

Еще власти запретили на территории проведение массовых мероприятий, включая те, что подразумевают скопление и перемещение животных.

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