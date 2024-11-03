Карантин по бешенству установили в одном из сел Башкирии

Очаг заболевания возник в селе Кусимовской рудник на улице Набережной. С 29 октября здесь запрещено лечение больных восприимчивых животных, а также посещение территории, за исключением специалистов и проживающих на участке. Помимо этого, запрещается снятие шкур с трупов восприимчивых животных и ввоз и вывоз невакцинированных животных.