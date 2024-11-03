В Ростове 100-летний юбилей отметила участница ВОВ Тамара Сытникова

Ростовчанка отправилась на фронт осенью 1942 года. Ее направили в госпиталь № 4334, где она работала санитаркой. Тамар принимала также участие в освобождении Ростовской области. Весной 1943 года после контузии она долгое время проходила лечение, а затем снова вернулась на фронт. Она награждена орденом Отечественной войны II степени и медалями. Отметим, что всю жизнь Тамара Сытникова трудилась медработником в детских больницах.