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В Ростове 100-летний юбилей отметила участница ВОВ Тамара Сытникова

В Ростове-на-Дону со 100-летним юбилеем поздравили участницу ВОВ Тамару Сытникову.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове 100-летний юбилей отметила участница ВОВ Тамара Сытникова. Об этом 3 ноября на своей странице сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Ростовчанка отправилась на фронт осенью 1942 года. Ее направили в госпиталь № 4334, где она работала санитаркой. Тамар принимала также участие в освобождении Ростовской области. Весной 1943 года после контузии она долгое время проходила лечение, а затем снова вернулась на фронт. Она награждена орденом Отечественной войны II степени и медалями. Отметим, что всю жизнь Тамара Сытникова трудилась медработником в детских больницах.

Свой юбилей ростовчанка встретила в окружении большой семьи.