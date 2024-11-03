В Иране арестовали студентку, раздевшуюся в знак протеста против ношения хиджаба

Студентка Исламского университета Азад в Тегеране разделась до нижнего белья возле своего вуза, после чего ее затолкали в машину и увезли неизвестные. Как пишут международные СМИ, девушка подверглась преследованиям со стороны членов военизированного формирования «Басидж», именно они сорвали с нее платок и одежду. Иранское агентство Fars в свою очередь утверждает, что студентка сама разделась в знак протеста против требований охранников соблюдать дресс-код. Сейчас молодая иранка находится в полиции.
В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой девушка ходит в нижнем белье во дворе студенческого дворика. Как сообщает Iran International, это студентка Исламского университета Азад в Тегеране.
Первым кадры опубликовал иранский студенческий канал Amir Kabir. Позже они появились на сайтах правозащитной группы Hengaw, иранского издания Iran Wire, а также на портале Amnesty International.
В сети также можно найти второе видео, на котором видно, как мужчины в штатском заталкивают девушку в машину и увозят в неизвестном направлении.
Представитель университета Амир Махджуб заявил, что «голую» студентку арестовали.
По информации Amir Kabir, во время задержания девушку сильно избили, в том числе ударили головой о дверь машины, на шинах которой заметили кровь. Кроме того, могло иметь место сексуальное насилие. Amnesty International призвала немедленно освободить задержанную.
«Власти Ирана должны немедленно и без переговоров освободить студентку университета, которая была арестована после того, как сняла одежду в знак протеста против грубого требования сотрудников служб безопасности носить хиджаб», — заявили в организации.
«Власти должны защитить ее от пыток и других видов жестокого обращения и обеспечить ей доступ к семье и адвокату», — добавили в AI.
Правозащитники также подчеркнули, что обвинения в избиениях и сексуальном насилии в отношении студентки «требуют проведения независимых и беспристрастных расследований».
Две версии.
Как передает AFP, студентка подверглась преследованиям со стороны членов военизированного формирования «Басидж». Именно они сорвали с нее платок и одежду. Затем она села возле университета в одном нижнем белье, после чего демонстративно прошла по территории.
Иранское информационное агентство Fars подтвердило, что в университете в Тегеране задержали студентку, а также опубликовало ее фотографию. В новости утверждается, что девушка надела «неподобающую одежду» на занятия и «разделась» после того, как охранники призвали ее соблюдать дресс-код.
Fars со ссылкой на свидетелей сообщает, что охранники разговаривали со студенткой «спокойно» и не проявляли агрессию.
Согласно обязательному дресс-коду в Иране, женщины должны носить платок и свободную одежду в общественных местах. В 2022 году за нарушение дресс-кода в Иране арестовали 22-летнюю курдянку Махсу Амини. Ее вызвали в полицию на «объяснительную беседу», а спустя некоторое время она скончалась в больнице. Правоохранительные органы Ирана заявили, что в полицейском участке у молодой девушки случился сердечный приступ. Очевидцы же утверждали, что Амини жестоко били и пытали.
По всей стране тогда вспыхнули протесты против ограничений для женщин и произвола полиции. По данным Amnesty International, силовикам разрешили стрелять по толпе. Некоторые активистки сняли хиджабы или публично остригли волосы. Иранским актрисам, выступившим в поддержку Амини и отказавшимся носить хиджаб, официально запретили сниматься в кино.