В Иране арестовали студентку, раздевшуюся в знак протеста против ношения хиджаба

Студентка Исламского университета Азад в Тегеране разделась до нижнего белья возле своего вуза, после чего ее затолкали в машину и увезли неизвестные. Как пишут международные СМИ, девушка подверглась преследованиям со стороны членов военизированного формирования «Басидж», именно они сорвали с нее платок и одежду. Иранское агентство Fars в свою очередь утверждает, что студентка сама разделась в знак протеста против требований охранников соблюдать дресс-код. Сейчас молодая иранка находится в полиции.