Екатерина Мизулина возложила цветы на Мамаевом кургане в Волгограде

Екатерина Мизулина посетила Мамаев курган, и первым пунктом ее визита стал Зал воинской славы. Там она возложила цветы к Вечному огню в честь всех, кто защищал Родину во время Великой Отечественной войны.
Общественный деятель отметила, что была приятно удивлена числом людей, пришедших в этот день к мемориалу. Молодые волгоградцы подходили к ней для совместных фотографий, запечатлевая важный момент на память.
Глава «Лиги безопасного интернета» поговорила с делегацией ребят из «Движения первых», которые приехали из Ростовской области. Екатерина активно делилась фотографиями и видеозаписями с этого дня, подчеркнув, как много это событие значит для нее.
Кроме того, в телеграм-канале она рассказала о своем дедушке, Борисе Михайловиче Дмитриеве, который участвовал в Сталинградской битве. По ее словам, он героически сдерживал наступление врага в районе завода «Баррикады» и получил серьезные ранения, был награжден орденом Красного Знамени.
Еще Екатерина Мизулина побывала на заводе «Баррикады», где возложила цветы в память о подвиге своего деда, который навсегда останется в ее памяти.
Напомним, что во время своего визита в Волгоград Мизулина встретилась с молодыми людьми. Она призвала школьников и студентов внимательно следить за тем, какой контент они размещают в Сети, и ответила на вопросы о цифровой безопасности.