Аэропорт Пулково запустил рейсы в Кабардино-Балкарию

Рейсы будут осуществляться два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям. Вылет по расписанию из аэропорта Северной столицы — в 14:00, приземляться в Нальчике борт будет в 18:05. Обратный рейс будет отправляться в 19:15, время прибытия — 23:05.