Аэропорт Пулково запустил рейсы в Кабардино-Балкарию

Новое субсидированное направление Петербург — Нальчик было запущено авиакомпанией «Россия» при поддержке правительств регионов. Как отметили в пресс-службе аэропорта, первый самолет отправился с полной загрузкой.
Рейсы будут осуществляться два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям. Вылет по расписанию из аэропорта Северной столицы — в 14:00, приземляться в Нальчике борт будет в 18:05. Обратный рейс будет отправляться в 19:15, время прибытия — 23:05.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что рейсы из Петербурга в Горно-Алтайск впервые появились в зимнем расписании Пулково.