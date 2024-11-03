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Аэропорт Пулково запустил рейсы в Кабардино-Балкарию

Аэропорт Пулково запустил рейсы из Петербурга в Кабардино-Балкарию. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Источник: РИА "Новости"

Новое субсидированное направление Петербург — Нальчик было запущено авиакомпанией «Россия» при поддержке правительств регионов. Как отметили в пресс-службе аэропорта, первый самолет отправился с полной загрузкой.

Рейсы будут осуществляться два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям. Вылет по расписанию из аэропорта Северной столицы — в 14:00, приземляться в Нальчике борт будет в 18:05. Обратный рейс будет отправляться в 19:15, время прибытия — 23:05.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что рейсы из Петербурга в Горно-Алтайск впервые появились в зимнем расписании Пулково.