На улицах Самары работает «скорая мусорная помощь»

Перечень адресов, откуда нужно вывезти мусор, большой, но в ведомстве пообещали справиться со всеми объемами. Также министерство вместе с регоператором проверяет, как обстоит дело с мусором в муниципалитетах. На основе этого в рамках нового комплексного подхода составят рейтинг, чтобы выявить территории, где больше всего проблем.