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На улицах Самары работает «скорая мусорная помощь»

В Самаре вывозят навалы мусора с контейнерных площадок.

В праздничные выходные дни в Самаре работает «скорая мусорная помощь». Так в минлесхозе Самарской области называют уборку навалов мусора, которые образовались на контейнерных площадках. Представители министерства проверяют, как идет процесс.

— В такой ситуации мусоровозы не справятся, поэтому работает дополнительная спецтехника: это ломовозы с манипуляторами и погрузчики, — прокомментировала пресс-служба минлесхоза.

Перечень адресов, откуда нужно вывезти мусор, большой, но в ведомстве пообещали справиться со всеми объемами. Также министерство вместе с регоператором проверяет, как обстоит дело с мусором в муниципалитетах. На основе этого в рамках нового комплексного подхода составят рейтинг, чтобы выявить территории, где больше всего проблем.

экология