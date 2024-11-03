Певица Лана Дель Рей опровергла слухи о записи альбома в жанре южной готики

Альт-поп-артистка Лана Дель Рей опровергла сообщения о том, что ее новый альбом будет обладать звучанием «южной готики». Слухи об этом появились после публикации ее интервью изданию Vogue Italy, в котором артистка объяснила, почему работа над ее десятым лонгплеем затянулась.
Различные издания перевели реплики Ланы таким образом, что у многих сложилось впечатление, будто артистка отказалась от идеи записать кантри-альбом и ушла в «звучание южной готики». Тем не менее в своих соцсетях певица заявила, что ее слова перевели неверно, и эта информация не соответствует действительности.
Лана анонсировала десятую пластинку Lasso ранее в этом году, напоминает NME. Премьера релиза была намечена на сентябрь, но так и не состоялась, потому что артистка столкнулась с «энергетической паузой», преодолеть которую ей пока не удалось. Лана подчеркнула, что не торопится, чтобы ее альбом не получился «недоделанным».