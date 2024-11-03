Певица Лана Дель Рей опровергла слухи о записи альбома в жанре южной готики

Лана анонсировала десятую пластинку Lasso ранее в этом году, напоминает NME. Премьера релиза была намечена на сентябрь, но так и не состоялась, потому что артистка столкнулась с «энергетической паузой», преодолеть которую ей пока не удалось. Лана подчеркнула, что не торопится, чтобы ее альбом не получился «недоделанным».