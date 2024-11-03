«Такого сходства я еще не видела»: Мама пропавшей в Дагестане студентки из Ростова рассказала о «двойнике» из Дубая

Почти десять месяцев родители 22-летней Анны Цомартовой из Ростова-на-Дону не знают, где находится их дочь. Дома по ней скучают младшие братья и сестричка. В последний раз студентку юридического института МВД видели 10 февраля в Дагестане. Она приехала с младшим братом в город Каспийск на соревнования по тайскому боксу вместе с ростовской сборной. Проиграв в тот день бой, девушка вручила мобильный брату и отправилась погулять к морю. Немногочисленные камеры наружного наблюдения отследили ее маршрут вдоль берега, но след теряется на территории ведомственного санатория. Там, на пирсе, девушка провела порядка 40 минут, а после стемнело, и запись стала неразличимой.