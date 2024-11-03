«Такого сходства я еще не видела»: Мама пропавшей в Дагестане студентки из Ростова рассказала о «двойнике» из Дубая

Почти десять месяцев родители 22-летней Анны Цомартовой из Ростова-на-Дону не знают, где находится их дочь. Дома по ней скучают младшие братья и сестричка. В последний раз студентку юридического института МВД видели 10 февраля в Дагестане. Она приехала с младшим братом в город Каспийск на соревнования по тайскому боксу вместе с ростовской сборной. Проиграв в тот день бой, девушка вручила мобильный брату и отправилась погулять к морю. Немногочисленные камеры наружного наблюдения отследили ее маршрут вдоль берега, но след теряется на территории ведомственного санатория. Там, на пирсе, девушка провела порядка 40 минут, а после стемнело, и запись стала неразличимой.
ЗВОНЯТ ГАДАЛКИ И ПСЕВДООЧЕВИДЦЫ.
Многочисленные родные, полиция, волонтеры, спасатели прочесали каждый сантиметр побережья Каспиского моря в том городе, но не нашли и следа Ани. Водолазы исследовали дно и не обнаружили тела. Это дает родителям надежду на то, что их дочка жива.
— Сама она не могла что-то с собой сделать, а море там слишком мелкое, чтобы утонуть, — уверены мама Диана и папа Николай Цомартовы.
Аня мечтала о работе, где будет полезной людям. Фото: из семейного архива.
Родители объявили награду в пять миллионов рублей за информацию, которая поможет найти Аню. Для этого они готовы продать дом. Его починкой сейчас занимается отец.
После этого родителям без конца звонят псевдоочевидцы и всякого рода гадалки, которые, на деле, ничего толкового не говорят. У блогеров выходят видео: кто-то призывает помочь родным Ани, а другие заявляют об убийстве.
— Один и тот же человек заявлял мне весной, что Аня погибла после удара ножом, теперь же он предъявляет всем какое-то видео, где в нее якобы стреляли. Это фейк. Следователи давно бы все выяснили, — говорит Николай Цомартов.
За почти десять месяцев поисков улыбчивую девушку в лицо уже, кажется, знает вся страна. Фото: из архива семьи.
«ТАКИЕ НОГИ НЕ У КАЖДОГО СПОРТСМЕНА!».
Люди из разных стран присылают фото девушек, похожих на Аню. Одну встретили в Московском метро, но родители сразу поняли — не она. Другую — в метро Дубая, и эта девушка очень и очень похожа на Анну Цомартову. Некоторые считают, что на фото в ОАЭ попала девушка крупнее, да и волосы у нее длиннее.
— На обоих фото спортивные ноги, прямо забитые. Это я вам как спортсменка говорю! Такие ноги не у каждого спортсмена. Нужно очень долго заниматься спортом, чтобы иметь такую фигуру. Натуральный цвет волос — большая редкость в наше время у девушек, да и косичку не каждая заплетает, — поделилась наблюдениями подписчица в телеграм-канале, посвященном поискам Анны, который ведут ее родители.
Родители видят сходство девушки из дубайского метро со своей дочерью. Фото: из семейного архива.
Кстати, мама Диана тоже считает, что коса заплетена у той девушки из метро точь в точь, как это делала Аня.
— Манера плетения косы — как почерк для девушки, — уверена она.
— Такого сходства я еще не видела, — поддерживает ее подписчица.
«НЕ ДАВАТЬ ЛОЖНЫХ НАДЕЖД».
Многие удивляются, как героиня снимка, который разлетается по всему миру, до сих пор не вышла на связь.
Спортсменка пропала после поражения на ринге на соревнованиях по тайскому боксу в Каспийске. Фото: из архива семьи.
— Будь я на месте девушки, если меня перепутали с человеком, которого ищут, обязательно бы отозвалась, поговорила с родными, чтобы не давать ложных надежд, — говорит одна из читательниц.
Другие не поймут, если та девушка на вопрос «Вы Анна?» по-русски ответила «Вы обознались», почему автор снимка не попросила показать лицо.
— Там не разрешены преследования, — объясняют читатели.
Помимо обычных обсуждений неравнодушные к поискам Анны люди, которые распространяют ориентировки в своих городах, предлагают действовать и дальше.
Анна — старшая из четверых детей Дианы и Николая Цомартовых. Фото: из семейного архива.
— Предлагаю всем, кто может в своих городах раздать листовки турфирмам. Чтобы они передали данные всем отелям в разных странах, с кем работают, — заявляет одна из подписчиц. — Сами, если едете на отдых или по работе за границу, раздайте распечатки полиции в аэропорту! Отправьте всем друзьям за рубежом, чтобы они распространили ориентировки. Это огромная работа, но нас много, мы сможем!