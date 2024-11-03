Таллахасси
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Ростова 4 ноября попросили жителей города быть более бдительными

Городские власти ввели дополнительные меры безопасности.

Источник: РИА "Новости"

В донской столице, несмотря на то, что в День народного единства никаких массовых мероприятий не проводится, ростовские власти ввели дополнительные меры безопасности․ Об этом сообщили в Администрации города.

Как уточняют власти столицы донского региона, дополнительные меры антитеррористической защиты будут приняты в местах массового скопления людей, а также в транспорте, на инфраструктурных и социальных объектах.

4 ноября гостей и жителей города просят быть бдительными и очень внимательными.

Правоохранители просят ростовчан и гостей мегаполиса сообщать им не только о подозрительных предметах, но и о брошенных автомобилях и неадекватных людях.