Власти Ростова 4 ноября попросили жителей города быть более бдительными

В донской столице, несмотря на то, что в День народного единства никаких массовых мероприятий не проводится, ростовские власти ввели дополнительные меры безопасности․ Об этом сообщили в Администрации города.
Как уточняют власти столицы донского региона, дополнительные меры антитеррористической защиты будут приняты в местах массового скопления людей, а также в транспорте, на инфраструктурных и социальных объектах.
4 ноября гостей и жителей города просят быть бдительными и очень внимательными.
Правоохранители просят ростовчан и гостей мегаполиса сообщать им не только о подозрительных предметах, но и о брошенных автомобилях и неадекватных людях.